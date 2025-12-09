На Дону заменили 13 обеспечивающих энергией промпредприятия опор ЛЭП

В Ростовской области энергетики заменили 13 опор на магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 220–330 кВ, которые необходимы для энергоснабжения промышленных и аграрных комплексов Ростовской области, в том числе потребителей Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что эти опоры значительно повышают устойчивость линий электропередачи к неблагоприятным погодным условиям — обеспечивают работу даже при порывах ветра до 32 м/с.

Срок эксплуатации новых опор составляет не менее 40 лет.

Наталья Белоштейн