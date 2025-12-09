В Ростовской области выявили 529 коррупционных преступлений в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году правоохранители выявили 529 преступлений коррупционной направленности, из которых 386 совершены в крупном размере. Об этом сообщил врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону Александр Туркин на пресс-конференции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Туркина, среди обнаруженных нарушений — 169 преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Средний размер полученных взяток превысил 700 тыс. руб.

«Пресечено 143 факта взяточничества, в том числе 73 факта получения взяток, 61 — дачи взяток и 9 — посредничества во взяточничестве», — отметил Туркин. К уголовной ответственности привлекается 123 человека, в суд направлены дела о 613 коррупционных преступлениях.

Число выявленных нарушений за неполный год уже превысило показатели 2024 года (460 преступлений) и 2023 года (379). Как пояснил представитель МВД, коррупционные деяния совершаются скрытно, поэтому их раскрытие требует применения специальных оперативно-розыскных методов.

«Одним из крупных дел стало разоблачение организованной группы из пяти должностных лиц контрольно-надзорного органа. На протяжении нескольких лет они получали взятки от предпринимателей за выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии и фитосанитарных сертификатов. Документы выдавались в ускоренном порядке без отбора проб продукции и проведения исследований. Общая сумма полученных взяток составила более 33 млн руб.»,— подчеркнул врио заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД.

Валентина Любашенко