Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону рассказали о группе циркулирующих вирусов

В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом не превышает пороговых значений. Об этом сообщается в материалах еженедельного мониторинга эпидситуации, опубликованном региональным управлением Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди циркулирующих вирусов на Дону преобладают респираторные возбудители негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Отмечается, что случаи гриппа регистрируются единично.

По состоянию на начало декабря в Ростовской области против гриппа вакцинировались более 2 млн 335 тыс. человек, что составляет чуть более 56% от общей численности населения. Неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки у привитых граждан не зафиксировано.

Константин Соловьев

Новости компаний Все