Глава минЖКХ Дона предупредила о мошеннической рассылке от ее имени в Telegram

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная предупредила подписчиков о мошеннической рассылке в личные чаты пользователей Telegram от ее имени.

Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

«В последнее время участились случаи, когда от моего имени в личные сообщения в Telegram идет рассылка с целью ввести вас в заблуждение. Хочу подчеркнуть: любые сообщения, которые приходят вам якобы от меня в личные чаты, следует игнорировать, поскольку они исходят от мошенников»,— отметила госпожа Пшеничная.

Министр добавила, что иногда, отвечая на конкретные вопросы, которые подписчики задавали ранее, может действительно ответить личным сообщением. Однако такие ответы всегда являются реакцией на предыдущий запрос и никогда не пишутся просто так.

Госпожа Пшеничная попросила подписчиков проявлять бдительность.

Наталья Белоштейн