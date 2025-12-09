Жители Дона смогут бесплатно срубить ель к Новому году в установленных местах

В Ростовской области установлены территории, где жители региона могут бесплатно срубить ель к Новому году согласно Лесному Кодексу и региональному закону «О регулировании лесных отношений». Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на данные пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Право на вырубку хвойных деревьев будет доступно с 15 по 31 декабря 2025 года на лесных участках, расположенных в охранных зонах линий электропередач, находящихся в Каменском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Тарасовском, Донецком и Шолоховском лесничествах. Однако срубить можно только то дерево, на которое укажет лесничий и выдаст специальное разрешение.

В Минприроды отметили, что за самовольную вырубку деревьев на сумму менее 5 тыс. руб., предусмотрен штраф от 3 до 4 тыс. руб. Сумма ущерба свыше 5 тыс. руб. влечет уголовную ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Наталья Белоштейн