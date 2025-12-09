Интервью Трампа для Politico: выборы на Украине, катастрофа в Европе, «торгаш» Зеленский и судьба Мадуро
Трамп назвал Зеленского торгашом и сравнил с организатором бродячего цирка
Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Politico. В нем он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «взять себя в руки» и ознакомиться наконец с мирным планом США. Господин Трамп также рассказал, с чего, по его мнению, начался конфликт на Украине, отдаляется ли Вашингтон от Киева, что ослабляет Европу и есть ли потенциал у НАТО. Главные заявления президента США — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
Конфликт на Украине
- Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина.
- (Президент Украины Владимир) Зеленский должен взять себя в руки и начать соглашаться на предложения по Украине, он проигрывает.
- Было бы мило, если бы Зеленский ознакомился с планом США по завершению конфликта на Украине. Пока что он еще его не прочитал.
- Помощникам Зеленского и высшему руководству Украины недавнее предложение по урегулированию конфликта очень понравилось.
- Урегулирование идет сложно из-за отношений (президента России Владимира) Путина и Зеленского.
- Конфликт на Украине — большая проблема, с которым Европа не справляется.
- Знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но когда Обама сдал Крым, это было большое событие.
Украина и ее президент
- Украине важно провести сейчас выборы. У украинского народа должен быть такой выбор. Знаете, они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже не демократия.
- Зеленский — отличный торгаш, я называю его Финеасом Тейлором Барнумом. Тот мог продать что угодно и когда угодно и говорил, что неважно, работает это или нет.
- Зеленский и есть Барнум. Ему удалось заставить жуликоватого (бывшего президента США Джо) Байдена дать $350 млрд на военные нужды. В итоге Украина потеряла значительные территории.
- Уверждения про отдаление США от Украины не совсем верно, но и не совсем неверно.
Видение Европы
- Европа много говорит и ничего не делает, а конфликт продолжается.
- Думаю, что России хотелось бы увидеть слабую Европу, и, если быть честным, то именно это они и получают.
- У меня нет видения для будущего Европы, а есть видение США. Я бы хотел, чтобы страны европейского континента были сильными.
- Лидеры Европы по какой-то причине хотят быть политически корректными, это их ослабляет.
- Миграционная политика в Европе — полная катастрофа.
- Европа позволяет миллионам иммигрантов приезжать в свои страны, многие из них совершают серьезные преступления.
- Если Европа будет продолжать меняться, многие европейские страны станут нежизнеспособными.
Потенциал НАТО
- Не так много кандидатов осталось, если дело дойдет до расширения, да?
- В мире всегда существовало понимание того, что Украина не станет членом альянса.
- Страны НАТО просят меня помочь, когда возникают разногласия с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом, он жесткий человек.
Операция США у берегов Венесуэлы
- Не хочу раскрывать военную стратегию США в отношении Венесуэлы.
- Дни Николаса Мадуро сочтены.
- Операции проводятся против лодок, которые преимущественно направляются со стороны Венесуэлы и, по американским данным, причастны к транспортировке наркотиков в США.
- Уничтожение одной лодки с наркотиками спасает 25 тыс. американских жизней.
- США могут расширить операцию против наркотрафика на Колумбию и Мексику.
Импортные пошлины
- США восстанавливают свой автопром благодаря тарифам.
- Некоторые введенные тарифы я повышу еще, а некоторые снижу.