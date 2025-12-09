Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интервью Трампа для Politico: выборы на Украине, катастрофа в Европе, «торгаш» Зеленский и судьба Мадуро

Трамп назвал Зеленского торгашом и сравнил с организатором бродячего цирка

Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Politico. В нем он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «взять себя в руки» и ознакомиться наконец с мирным планом США. Господин Трамп также рассказал, с чего, по его мнению, начался конфликт на Украине, отдаляется ли Вашингтон от Киева, что ослабляет Европу и есть ли потенциал у НАТО. Главные заявления президента США — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Конфликт на Украине

  • Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина.
  • (Президент Украины Владимир) Зеленский должен взять себя в руки и начать соглашаться на предложения по Украине, он проигрывает.
  • Было бы мило, если бы Зеленский ознакомился с планом США по завершению конфликта на Украине. Пока что он еще его не прочитал.
  • Помощникам Зеленского и высшему руководству Украины недавнее предложение по урегулированию конфликта очень понравилось.
  • Урегулирование идет сложно из-за отношений (президента России Владимира) Путина и Зеленского.
  • Конфликт на Украине — большая проблема, с которым Европа не справляется.
  • Знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но когда Обама сдал Крым, это было большое событие.

Украина и ее президент

  • Украине важно провести сейчас выборы. У украинского народа должен быть такой выбор. Знаете, они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже не демократия.
  • Зеленский — отличный торгаш, я называю его Финеасом Тейлором Барнумом. Тот мог продать что угодно и когда угодно и говорил, что неважно, работает это или нет.
  • Зеленский и есть Барнум. Ему удалось заставить жуликоватого (бывшего президента США Джо) Байдена дать $350 млрд на военные нужды. В итоге Украина потеряла значительные территории.
  • Уверждения про отдаление США от Украины не совсем верно, но и не совсем неверно.

Видение Европы

  • Европа много говорит и ничего не делает, а конфликт продолжается.
  • Думаю, что России хотелось бы увидеть слабую Европу, и, если быть честным, то именно это они и получают.
  • У меня нет видения для будущего Европы, а есть видение США. Я бы хотел, чтобы страны европейского континента были сильными.
  • Лидеры Европы по какой-то причине хотят быть политически корректными, это их ослабляет.
  • Миграционная политика в Европе — полная катастрофа.
  • Европа позволяет миллионам иммигрантов приезжать в свои страны, многие из них совершают серьезные преступления.
  • Если Европа будет продолжать меняться, многие европейские страны станут нежизнеспособными.

Потенциал НАТО

  • Не так много кандидатов осталось, если дело дойдет до расширения, да?
  • В мире всегда существовало понимание того, что Украина не станет членом альянса.
  • Страны НАТО просят меня помочь, когда возникают разногласия с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом, он жесткий человек.

Операция США у берегов Венесуэлы

  • Не хочу раскрывать военную стратегию США в отношении Венесуэлы.
  • Дни Николаса Мадуро сочтены.
  • Операции проводятся против лодок, которые преимущественно направляются со стороны Венесуэлы и, по американским данным, причастны к транспортировке наркотиков в США.
  • Уничтожение одной лодки с наркотиками спасает 25 тыс. американских жизней.
  • США могут расширить операцию против наркотрафика на Колумбию и Мексику.

Импортные пошлины

  • США восстанавливают свой автопром благодаря тарифам.
  • Некоторые введенные тарифы я повышу еще, а некоторые снижу.

Новости компаний Все