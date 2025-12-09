Интервью Трампа для Politico: выборы на Украине, катастрофа в Европе, «торгаш» Зеленский и судьба Мадуро

Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию Politico. В нем он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «взять себя в руки» и ознакомиться наконец с мирным планом США. Господин Трамп также рассказал, с чего, по его мнению, начался конфликт на Украине, отдаляется ли Вашингтон от Киева, что ослабляет Европу и есть ли потенциал у НАТО. Главные заявления президента США — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Конфликт на Украине Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина.

(Президент Украины Владимир) Зеленский должен взять себя в руки и начать соглашаться на предложения по Украине, он проигрывает.

Было бы мило, если бы Зеленский ознакомился с планом США по завершению конфликта на Украине. Пока что он еще его не прочитал.

Помощникам Зеленского и высшему руководству Украины недавнее предложение по урегулированию конфликта очень понравилось.

Урегулирование идет сложно из-за отношений (президента России Владимира) Путина и Зеленского.

Конфликт на Украине — большая проблема, с которым Европа не справляется.

Знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но когда Обама сдал Крым, это было большое событие.

Украина и ее президент Украине важно провести сейчас выборы. У украинского народа должен быть такой выбор. Знаете, они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже не демократия.

Зеленский — отличный торгаш, я называю его Финеасом Тейлором Барнумом. Тот мог продать что угодно и когда угодно и говорил, что неважно, работает это или нет.

Зеленский и есть Барнум. Ему удалось заставить жуликоватого (бывшего президента США Джо) Байдена дать $350 млрд на военные нужды. В итоге Украина потеряла значительные территории.

Уверждения про отдаление США от Украины не совсем верно, но и не совсем неверно.

Видение Европы Европа много говорит и ничего не делает, а конфликт продолжается.

Думаю, что России хотелось бы увидеть слабую Европу, и, если быть честным, то именно это они и получают.

У меня нет видения для будущего Европы, а есть видение США. Я бы хотел, чтобы страны европейского континента были сильными.

Лидеры Европы по какой-то причине хотят быть политически корректными, это их ослабляет.

Миграционная политика в Европе — полная катастрофа.

Европа позволяет миллионам иммигрантов приезжать в свои страны, многие из них совершают серьезные преступления.

Если Европа будет продолжать меняться, многие европейские страны станут нежизнеспособными.

Потенциал НАТО Не так много кандидатов осталось, если дело дойдет до расширения, да?

В мире всегда существовало понимание того, что Украина не станет членом альянса.

Страны НАТО просят меня помочь, когда возникают разногласия с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом, он жесткий человек.

Операция США у берегов Венесуэлы Не хочу раскрывать военную стратегию США в отношении Венесуэлы.

Дни Николаса Мадуро сочтены.

Операции проводятся против лодок, которые преимущественно направляются со стороны Венесуэлы и, по американским данным, причастны к транспортировке наркотиков в США.

Уничтожение одной лодки с наркотиками спасает 25 тыс. американских жизней.

США могут расширить операцию против наркотрафика на Колумбию и Мексику.