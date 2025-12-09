Трамп: кандидатов на членство в НАТО осталось не так много

Президент США Дональд Трамп заявил, что осталось не так много кандидатов на членство в НАТО. Он отметил, что в мире всегда понимали, что Украина не вступит в альянс. Об этом президент рассказал в интервью Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп считает, что если дело дойдет до расширения альянса, так много кандидатов уже не будет. Так президент США ответил на вопрос, должно ли НАТО прекратить принимать новых членов в организацию.

По его словам, когда президент Украины Владимир Зеленский в первый раз встретился с президентом России Владимиром Путиным, господин Зеленский потребовал вернуть территорию Крыма в состав Украины. Также украинский президент выразил желание, чтобы Украина вступила в НАТО. Американский президент прокомментировал слова господина Зеленского, сравнив его с американским бизнесменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, который известен своими мистификациями. Господин Барнум использовал обман и преувеличение для привлечения публики.

По мнению президента США, господин Зеленский, подобно шоумену, не справился с грамотным распоряжением американской помощи в ходе российско-украинского конфликта. «Жуликоватый Джо Байден дал ему $350 млрд. И посмотрите, к чему это привело. Он лишился примерно 25% своей страны»,— заявил господин Трамп.

В начале декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности, где отмечалось, что власти США не хотят, чтобы НАТО воспринималось как «постоянно расширяющийся альянс». В документе также отмечалось, что в течение нескольких десятилетий некоторыми членами НАТО, вероятно, преимущественно станут страны с «неевропейским» населением.