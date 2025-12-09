Трамп: Украине пора провести президентские выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация на Украине могла перерасти в третью мировую войну, но ему удалось предотвратить это. По его мнению, на Украине нужно провести новые выборы президента.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В интервью Politico господин Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не прочел разработанный американской стороной план по урегулированию военного конфликта. Президента США спросили, считает ли он, что пришла пора провести президентские выборы на Украине. Он ответил утвердительно.

«Да, я так думаю. Прошло уже много времени... Я думаю, пришло время. Они под предлогом войны не проводят выборы. Я считаю, что у украинцев должен быть выбор, и, может быть, Зеленский победил бы»,— сказал Дональд Трамп.

Вчера Владимир Зеленский сообщил, что вместо первоначальных 28 пунктов обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов, из которой исключены «совсем откровенно непроукраинские» позиции. По его словам, компромисса по территориальным вопросам пока нет. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер предупредил, что Дональд Трамп может прекратить усилия по мирному урегулированию, если придет к выводу, что соглашение невозможно.

