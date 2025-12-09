Трамп: Украине «очень понравилось» недавнее предложение по урегулированию

Высокопоставленным чиновникам из команды президента Украины Владимира Зеленского понравилось недавнее предложение по урегулированию на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Politico.

«Его людям это предложение очень понравилось,— заявил господин Трамп.— Его помощникам, его высшему руководству оно понравилось».

Портал Axios со ссылкой на украинских чиновников писал, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя принять условия американского мирного плана. По словам украинских источников, давление на Киев усилилось после встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным 2 декабря в Кремле.

Во время телефонного разговора 6 декабря американская сторона, по утверждению украинского источника Axios, ожидала от президента Украины Владимира Зеленского немедленного согласия с условиями. Владимир Зеленский, однако, заявил, что получил документ лишь за час до беседы и не успел его изучить. Президент США Дональд Трамп после этого уверял, что Вашингтон продолжает обсуждать мирный план и с российской, и с украинской сторонами.

2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. После этого американские переговорщики провели несколько встреч с украинскими чиновниками. 6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор Владимира Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Анастасия Домбицкая