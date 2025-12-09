Трамп не исключил расширения операции против наркокартелей на Мексику и Колумбию
Администрация США может расширить военные действия против наркокартелей в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Такую возможность глава Белого дома Дональд Трамп не исключил в интервью Politico. В будущем он может рассмотреть такой сценарий в отношении Мексики и Колумбии.
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Да, я бы точно рассмотрел»,— сказал господин Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность начать соответствующие действия в отношении наркокартелей Мексики и Колумбии.
С начала сентября армия США наносит удары по судам вблизи берегов Венесуэлы, которые, как утверждает Дональд Трамп, перевозят наркотики. Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Незадолго до его объявления США сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году. The Daily Telegraph писала, что Пентагон подготовил три варианта военной операции в Венесуэле.
