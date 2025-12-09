Трамп указал на бездействие европейских лидеров в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в завершении конфликта на Украине. Он указал, что их слова о желании приблизить его конец не подкреплены конкретными действиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Они говорят, но не действуют, а война все продолжается и продолжается»,— сказал господин Трамп в интервью Politico.

8 декабря в Лондоне лидеры Британии, Франции и Германии провели встречу для согласования дальнейших действий по Украине и обсуждения мирного плана, предложенного американской стороной. Незадолго до этого состоялись трехдневные консультации представителей США и Украины по этому вопросу. По информации СМИ, консультации протекали напряженно. На них затрагивались ключевые аспекты будущего урегулирования — вопросы территорий и гарантий безопасности.

За неделю до этого в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы, но компромисса не достигли, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

О переговорном процессе вокруг Украины — в материале «Ъ» «Трампу срочно нужен результат».

Анастасия Домбицкая