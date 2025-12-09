Трамп отказался раскрыть планы США по наземной операции в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не намерен раскрывать детали военной стратегии США в отношении Венесуэлы. Свою позицию американский лидер обозначил в ответ на вопрос журналиста Politico о развертывании американских сухопутных войск. Открыто такую возможность он не исключал, но и не подтверждал.
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Я не хочу делать выводы. Я не говорю об этом,— сказал Дональд Трамп.— Я не хочу говорить с вами о военной стратегии».
С сентября по приказу президента Дональда Трампа США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. В результате погибли свыше 80 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются «сменить неугодный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
