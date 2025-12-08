Главные новости за 8 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом местного зернотрейдера ООО «Сибиэс апстрим» (входит в ГК CBS Ильи Чурина) по иску Сбербанка и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. В начале декабря свои требования по кредитным договорам также заявили банк «Россия» и Московский кредитный банк на 331,2 млн и 602,2 млн руб. соответственно.

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении бывшего главы Старооскольского городского округа. Имя подозреваемого в ведомстве не назвали, но по данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Жданове. По версии следствия, в конце 2024 года экс-чиновник мог через посредника получить 1 млн руб. за совершение неких действий в интересах неназванного юридического лица.

В Курской области от должности отстранен гендиректор АО «Курская фармация» Игорь Осипов: руководство госаптеки затягивает процесс проверки и не предоставляет необходимые документы. Глава региона Алекснадр Хинштейн охарактеризовал происходящее как саботаж и распорядился подготовить материалы для уполномоченных органов. «Игорь Викторович, мы с вами работать не будем»,— заключил губернатор на планерке.

Правительство Липецкой области прокомментировало распространяющуюся в социальных сетях информацию о выселении беженцев из пункта временного размещения в Задонском районе. Власти назвали эту информацию недостоверной.

В Орле готовят к торгам два имущественных комплекса. Оба лота расположены в Железнодорожном районе. Первый комплекс включает здание, признанное памятником архитектуры регионального значения. Начальная цена составляет 22,9 млн руб., торги назначены на 12 декабря. Вторым к продаже готовится имущественный комплекс с участком площадью 0,36 га и зданием в 1,6 тыс. кв. м. Сроки и условия по нему объявят позже.

Полиция Тамбовской области пресекла поставку крупных партий немаркированных электронных сигарет из Москвы. У нарушителя изъяли продукцию общей стоимостью свыше 126,5 млн руб. Проведенное исследование показало, что содержание никотина в изделиях значительно превышает заявленное на упаковке.

Анна Швечикова