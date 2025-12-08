Поддельные электронные сигареты на 127 млн рублей изъяли в Тамбове

Полиция Тамбовской области пресекла канал поставки крупных партий немаркированных электронных сигарет из Москвы. У подозреваемого изъяли продукцию общей стоимостью свыше 126,5 млн руб. Проведенное исследование показало, что содержание никотина в изделиях значительно превышает заявленное на упаковке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нелегальную продукцию ввозили в Тамбов под видом мелких бытовых приборов. Чтобы легализовать товар, задержанный, по словам Ирины Волк, подделывал сопроводительные документы. Всего по адресу проживания мужчины, а также на складах и в автомобилях обнаружили более 150 тыс. электронных сигарет, а также картриджи и жидкости для них.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот немаркированной продукции), которая предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

В октябре прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело против местного жителя, которому вменяют покупку и хранение нелегальных сигарет без акцизных марок на сумму более 34 млн руб.

Денис Данилов