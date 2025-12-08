В центре Орла подберут инвесторов двум крупным объектам недвижимости

В Орле готовят к торгам два имущественных комплекса. Информацию об этом сообщили на портале «Дом.РФ».

Имущественный комплекс расположен в Железнодорожном районе города по адресу улица Московская

Фото: сайт Дом.Рф

Первый лот расположен в Железнодорожном районе города по адресу: улица Московская, 155. Комплекс включает здание, признанное памятником архитектуры регионального значения. ОКН выполнен в стиле, сочетающем «элементы конструктивизма и провинциального классицизма». Объект находится в 100 м от остановки общественного транспорта. Начальная цена составляет 22,9 млн руб., задаток — 2,3 млн руб. Торги назначены на 12 декабря, следует из материалов портала.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в «Дом.РФ», в том же районе к продаже готовится второй объект — имущественный комплекс по адресу улица Магазинная, 27б. Он включает участок площадью 0,36 га и здания общей площадью 1 698 кв. м. Сроки и условия аукциона будут объявлены дополнительно.

Согласно данным портала Move.ru, по адресу ул. Магазинная, 27б ранее предлагалось к продаже отдельно стоящее коммерческое здание площадью 430 кв. м за 19,7 млн руб. В объявлении указывалось, что объект «подходит под любой вид деятельности», может использоваться для сдачи в аренду, имеет «хороший автомобильный и пешеходный трафик, удобный подъезд, отдельный вход и все коммуникации».

Ранее «Дом.РФ» получил решение профильной правительственной комиссии о передаче компании дополнительных 24 га земли и около 52,4 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах России. После получения лотов специалисты организации проводят градостроительную подготовку, а затем выставляют объекты на торги. «Таким образом, на месте промышленных зон, недостроенных зданий, заброшенных территорий появляются современные коммерческие, инфраструктурные, жилые объекты»,— пояснил управляющий директор «Дом.РФ» Анатолий Азизов. По данным компании, за девять месяцев этого года в оборот под жилищное и иное строительство были вовлечены 342 участка общей площадью около 893 га в 65 регионах. Больше всего такой площади в Московской и Астраханской областях, а также Республике Удмуртия.

Анна Швечикова