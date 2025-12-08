Экс-глава Старооскольского горокруга Белгородской области стал фигурантом уголовного дела

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении бывшего главы Старооскольского городского округа. Имя подозреваемого в ведомстве не назвали. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Жданове.

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов

По версии следствия, в конце 2024 года экс-чиновник мог через посредника получить 1 млн руб. за совершение неких действий в интересах неназванного юридического лица. Никаких подробностей о других обстоятельствах дела в ведомстве не раскрыли.

В прокуратуре Белгородской области заявили, что контролируют ход расследования уголовного дела. Телефон Владимира Жданова выключен.

С 2018 года господин Жданов возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В 2023-м он был награжден орденом Мужества. В конце декабря прошлого года чиновник стал первым замглавы администрации Старооскольского горокруга по ЖКХ, а затем возглавил его в статусе врио. В конце ноября он неожиданно покинул пост. «Вместе нам удалось многое преодолеть и реализовать важные проекты. Все наши достижения стали возможны только благодаря вашей активности и ответственности»,— подвел итоги своей работы Владимир Жданов.

