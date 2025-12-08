Липецкие власти опровергли выселение беженцев из ПВР

Правительство Липецкой области прокомментировало распространяющуюся в социальных сетях информацию о выселении беженцев из пункта временного размещения в Задонском районе. Власти назвали эту информацию недостоверной.

Как напомнили в правительстве, в соответствии с федеральными правилами пункты временного размещения предназначены для граждан, которые не имеют пригодного для проживания жилья. «Сейчас мы начали адресную работу только с теми семьями, у которых в Мариуполе или Володарском районе ДНР уже восстановлено и оформлено жилье либо выплачены средства на его приобретение. Для них регион организует сопровождение переезда в собственные квартиры»,— заявили в власти. Там подчеркнули, что регион принял порядка 2,5 тыс. переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей. На их содержание было потрачено порядка 977 млн руб.

Для всех людей, чье жилье еще не восстановлено или отсутствует, условия проживания в пунктах временного размещения сохраняются, добавили чиновники: «Никаких решений о прекращении поддержки таких людей не принималось и не планируется».

На прошлой неделе в соцсетях люди сообщали о выселении из ПВР «Клен» в Задонском районе Липецкой области. Эту информацию в выходные подтвердила «Ъ-Черноземье» женщина из Северодонецка (ЛНР). По ее словам, администрация «Клена» потребовала покинуть ПВР, поскольку их жилье в Северодонецке якобы пригодно для проживания, хотя в нем отсутствует отопление. Сегодня она рассказала «Ъ-Черноземье», что ее оставляют в пункте временного размещения.

Владимир Зоркий