Главу курской госаптеки отстранили за сопротивление проверке

В Курской области от должности отстранен гендиректор АО «Курская фармация» Игорь Осипов. Решение принято в связи с сопротивлением проверочным мероприятиям, которые проводятся на предприятии по распоряжению губернатора и должны завершиться к 12 декабря. Об этом заявили сегодня, 8 декабря, на заседании регионального правительства.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что руководство компании, полностью принадлежащей Курской области, затягивает процесс проверки и не предоставляет необходимые документы. Он охарактеризовал происходящее как саботаж и распорядился подготовить материалы для направления в уполномоченные структуры. «Игорь Викторович, мы с вами работать не будем»,— обратился глава региона, подчеркнув, что ситуация вызывает у него «серьезную тревогу».

Глава регионального минздрава Светлана Ермолова рассказала, что руководство «Курской фармации» не проявляет заинтересованности в проведении аудита и без объяснений отказывается предоставить необходимый объем материалов. «Они просто тянут время»,— считает чиновница.

Председатель регионального правительства Александр Чепик сообщил, что руководитель компании не допустил на территорию предприятия сотрудников областного минфина, а также препятствовал их общению с работниками. Он отметил, что предварительные материалы проверки уже направлены губернатору. «С августа проверка до сих пор не завершена. Бывшее руководство минздрава также затягивало проверку под различными предлогами»,— сказал он.

По словам господина Чепика, вопросы возникают к ряду сделок, подписанных директором, включая операции с неопределенным использованием средств. В частности, отсутствует информация о направлении 26 млн руб., которые ранее находились на счетах предприятия. Он добавил, что складывается впечатление о попытках управляемого банкротства с целью последующего изъятия активов: пока продолжалась проверка, формировалась кредиторская задолженность, а подконтрольные «Курской фармации» компании заявляли о несостоятельности.

При этом, как уточнил господин Чепик, руководство АО направило обращение с просьбой выделить 40 млн руб. из регионального бюджета: «Компания не выплачивает заработную плату сотрудникам. По данным минздрава региона, на погашение задолженности требуется 34,5 млн руб.».

Согласно Rusprofile, АО «Курская фармация» зарегистрировано в Курске в 2003 году. Учредителем компании является Курская область. Предприятие управляет сетью аптек, через которые распространяются препараты для льготников. В 2024 году выручка компании составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб.

Прошлый врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная подверглась жесткой критике на заседании регионального правительства. Претензии губернатора Александра Хинштейна были связаны с невыполнением данного им в августе поручения проверить эффективность работы АО «Курская фармация». Компания, учредителем которой выступает Курская область, владеет сетью аптек, через которые минздрав распространяет лекарства для льготников.

Анна Швечикова