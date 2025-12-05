Главные новости за 5 декабря. Кавказ

Правительство Дагестана расторгло договоры аренды земельных участков с тремя инвесторами — ООО «Хазар», «Трубопласт» и «Дельта» — из-за невыполнения обязательств по масштабным инвестиционным проектам.

Северо-Кавказский федеральный университет и уполномоченный по защите прав предпринимателей Ставропольского края опросили почти 200 бизнесменов в 2025 году. Результаты выявили парадокс: 48,6% предпринимателей нуждаются в молодых кадрах, но 72,8% не готовы тратить на их подготовку собственные средства.

Ставропольский край с 1 января 2026 года повышает минимальный размер оплаты труда для частных работодателей до 27 868,5 руб. Федеральный МРОТ в это время составит 27 093 рубля. Разница достигает 775,5 рубля в пользу региона.

На фоне растущих цен на размещение в гостиницах по всей стране, Дагестан выделяется как привлекательное направление для новогоднего отдыха. Средняя стоимость двухместного номера в отелях категории 3 звезды в республике на период с 31 декабря по 10 января составляет всего 5-6 тыс. руб. за сутки. Это в два раза ниже, чем средняя цена по России, которая составляет 10,8 тыс. руб.

В Каспийске завершили восстановление детского сада «Капитошка», который получил повреждения 1 декабря в результате атаки беспилотников. Дошкольное учреждение №34 получило незначительные повреждения от осколков после атаки БПЛА в районе улицы Молодежная. Одновременно пострадал расположенный рядом многоквартирный дом.

Wildberries построит логистический хаб в Северной Осетии за 12 млрд рублей. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с главой РВБ и основателем Wildberries Татьяной Ким.