Исследование СКФУ: бизнес Ставрополья ждет кадры, но не вкладывает в них

Северо-Кавказский федеральный университет и уполномоченный по защите прав предпринимателей Ставропольского края опросили почти 200 бизнесменов в 2025 году. Среди респондентов 58,4% составили индивидуальные предприниматели, 30,8% — представители ООО, 9,1% — АО и 1,7% — ОАО. Результаты выявили парадокс: 48,6% предпринимателей нуждаются в молодых кадрах, но 72,8% не готовы тратить на их подготовку собственные средства, сообщает пресс-служба СКФУ.

Доцент кафедры социологии и социальных инноваций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Александр Гапич объясняет это коротким горизонтом планирования. Ставропольский бизнес работает на локальных рынках и опасается долгосрочных вложений. Предприниматели видят образование как рискованные издержки, а не инвестицию: обученный сотрудник может уйти к конкуренту. Поэтому они занимают позицию потребителя, а не партнера.

Бизнес слабо интересуется наукой и инновациями. Опрос показал низкую готовность к научному сотрудничеству. Предприниматели избегают собственных вложений в исследования и не знают о грантах: они считают их бюрократически сложными из-за оформления заявок и отчетности. Ставрополье лидирует в промышленности СКФО, но такие барьеры тормозят развитие.

Эксперты СКФУ предлагают менять подход. Университеты должны предлагать бизнесу конкретные решения, которые экономят деньги сразу. Гибкие стажировки и проектная работа позволят увидеть результат более оперативно. Нужно продвигать научные разработки с акцентом на практическую пользу и повышать информированность о грантах.

Александр Галич подчеркивает: бизнес интересуется образовательными программами, но игнорирует просветительские проекты. Он рекомендует стимулировать участие в исследованиях, расширять цифровую трансформацию и готовить кадры под нужды края. По прогнозам, регион нуждается в педагогах, врачах, аграриях и промышленниках до 2031 года. Такие шаги укрепят связь системы профессионального обучения и предпринимателей.

Станислав Маслаков