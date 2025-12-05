Wildberries построит логистический хаб в Северной Осетии за 12 млрд рублей

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с главой РВБ и основателем Wildberries Татьяной Ким. Они обсудили строительство транспортно-логистического хаба в республике. Сергей Меняйло рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Стороны договорились о проекте на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года. Тогда Меняйло и Ким подписали соглашение о сотрудничестве. Общий объем инвестиций составит около 12 млрд руб. Строительство стартует в 2026 году, полное завершение намечено на конец июля 2029 года. Хаб разместят в Пригородном районе республики.

Проект создаст до 8,5 тыс. рабочих мест. Регион получит более 1 млрд руб. налоговых поступлений ежегодно. Комплекс оснастят 180 грузовыми воротами. Хаб интегрируют в международный транспортный коридор «Север – Юг». Это усилит позиции Осетии в логистике и поможет местным производителям выходить на экспорт.

Осетинские предприниматели активно осваивают Wildberries. В 2024 году их число на платформе удвоилось. Оборот вырос на 70% и достиг 14 млрд руб. В марте осетинские бренды присоединились к программе «Платформа роста». Участники увеличили продажи в 20 раз, а оборот — в 13 раз.

Wildberries демонстрирует общий рост. Оборот маркетплейса в 2024 году превысил 4 трлн руб. Доход продавцов составил 2,9 трлн руб. с приростом 44%. Чистая прибыль РВБ достигла 104 млрд руб. Платформа обрабатывает свыше 20 млн заказов в сутки через 60 тыс. пунктов выдачи.

Конкуренция за такие хабы высока: регионы борются за инвестиции и рабочие места. В Дагестане недавно открыли центр Ozon за 14 млрд руб. Осетинский хаб станет ключевым драйвером для экономики республики, расположенной на одном из ключевых логистических направлений.

Станислав Маслаков