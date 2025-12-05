Цены на отели в Дагестане на Новый год в два раза ниже среднероссийских

На фоне растущих цен на размещение в гостиницах по всей стране, Дагестан выделяется как привлекательное направление для новогоднего отдыха. Средняя стоимость двухместного номера в отелях категории 3 звезды в республике на период с 31 декабря по 10 января составляет всего 5-6 тыс. руб. за сутки. Это в два раза ниже, чем средняя цена по России, которая составляет 10,8 тыс. руб. Такие данные озвучили в Российском союзе туриндустрии, ссылаясь на информацию сервиса Travelline.

В то время как цены на размещение в российских отелях растут, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом, Дагестан предлагает более доступные варианты. Самые дешевые отели в стране находятся в Забайкальском крае, где цена за номер стартует от 2,5 тыс. руб. В отличие от этого, самые дорогие предложения можно найти в Адыгее, где двухместный номер обойдется в 34 тыс. руб., что на 70% больше, чем год назад.

Сравнительно низкие цены на размещение в Дагестане и других регионах страны привлекают туристов. Например, в последние две недели бронирования отелей в Дагестане выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно популярным стал Дербент, где количество бронирований увеличилось на 21%. В среднем по году рост составил впечатляющие 38%.

Среди других регионов, где цены на размещение ниже среднерыночных, можно отметить Воронежскую, Иркутскую и Пензенскую области, а также Ямало-Ненецкий округ. В этих местах стоимость двухместного номера варьируется от 7 до 7,5 тыс. руб. В то же время Москва и Санкт-Петербург предлагают номера по цене около 8 тыс. руб.

Тенденция к росту цен наблюдается в большинстве российских регионов. Примерно треть из 89 регионов страны демонстрирует цены выше среднего по рынку, причем некоторые из них превышают среднюю цену в два и более раза. Например, за 12-13 тыс. руб. можно найти размещение в Ивановской и Челябинской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. В Камчатском крае и Карачаево-Черкесии цены приближаются к 20 тыс. руб.

Станислав Маслаков