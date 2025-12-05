Ставропольский МРОТ в 2026 году превысит федеральный на 775 рублей

Ставропольский край с 1 января 2026 года повышает минимальный размер оплаты труда для частных работодателей до 27 868,5 руб. Об этом сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ставропольском крае Светлана Будняк. Федеральный МРОТ в это время составит 27 093 рубля. Разница достигает 775,5 рубля в пользу региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Работодатели края заключили трехстороннее соглашение на 2025–2027 годы. Правительство Ставрополья, Федерация профсоюзов края и Союз работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» подписали документ. Распоряжение правительства от 18 декабря 2024 года № 1025-рп утвердило соглашение.

Региональный МРОТ не распространяется на бюджетные учреждения. Государственные организации всех уровней применяют федеральный минимум в 27 093 руб. Частные компании обязаны платить не ниже 27 868,5 руб. Работодатели могут отказаться от соглашения по процедуре краевого законодательства.

Федеральный МРОТ растет на 20,6% с нынешних 22 440 руб. 2025 года. Госдума одобрила повышение до 27 093 руб. в рамках бюджета на 2026–2028 годы. В Ставропольском крае МРОТ уже опережает общероссийский: в 2025 году регион установил 26 094 руб., что на 3654 руб. выше федерального.

Соглашение защищает работников от низких зарплат в частном секторе. Оно учитывает региональную экономику и инфляцию. МРОТ влияет на пособия, отпускные, больничные и страховые взносы. В 2024 году федеральный минимум индексировали на 18,47% до 19 242 руб. при инфляции 9,52%.

Региональные надбавки стимулируют рост доходов. Ставрополье следует практике других субъектов РФ. Федеральный закон позволяет субъектам устанавливать свой МРОТ выше общероссийского, кроме зарплат бюджетников. С 2021 года МРОТ привязывают к медианной зарплате с пересмотром раз в пять лет.

Станислав Маслаков