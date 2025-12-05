В Каспийске восстановили поврежденный БПЛА детский сад

В Каспийске завершили восстановление детского сада «Капитошка», который получил повреждения 1 декабря в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Дошкольное учреждение №34 получило незначительные повреждения от осколков после атаки БПЛА в районе улицы Молодежная. Одновременно пострадал расположенный рядом многоквартирный дом.

После инцидента объект осмотрел председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с представителями городской администрации и министерства строительства республики. В детском саду заменили входную дверь и установили новые стеклопакеты. Ремонтные работы заняли три дня. Работы продолжаются в пострадавшем жилом доме.

Как ранее писал «Ъ», при атаки БПЛА в Дагестане пострадал ребенок. Девочку выписали из больницы после оказания помощи.

Константин Соловьев