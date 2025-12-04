Задержание в Татарстане участника нападения на десантников и прямые рейсы из Казани в Абу-Даби

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали Илхома Шукурова — участника бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Он причастен к нападению на псковских десантников под селом Улус-Керт в феврале 2000 года. Одновременно были задержаны Рустам Мурзагишиев в Карачаево-Черкесии и Чингиз Савченко в Смоленской области. Им предъявлены обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways открыл прямое сообщение между Абу-Даби и Казанью. Вылеты будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Airbus A320. Время в пути составляет около 4,5 часов.

В Татарстане задержали депутата совета Айшинского сельского поселения Нияза Мингазова по делу о нападении собак на девятилетнюю девочку. По версии следствия, в январе 2025 года он, будучи руководителем Департамента ЖКХ Зеленодольского района, заключил контракт на 5,29 млн руб. с фондом «Кот и Пес», заведомо зная о неспособности исполнителя выполнять обязанности по отлову животных. Возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Пострадавшая от нападения собак девятилетняя девочка начала дышать самостоятельно. Пациентка была отключена от аппарата ЭКМО, у нее восстановилось сердцебиение. По результатам МРТ обнаружен отек головного мозга, однако врачи прогнозируют выздоровление.

В Татарстане предлагают распространить налоговые льготы на резидентов новой ОЭЗ «Зеленая Долина» в Заинском районе. Компании получат десятилетнее освобождение от транспортного налога и сниженную ставку налога на прибыль.

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 45-летнего Исуса Петровича Христоса к двум годам условно за фиктивную регистрацию иностранцев. В своей квартире площадью 31,9 кв. м он зарегистрировал 45 иностранных граждан.

Казань и Набережные Челны в 2026 году планируют связать регулярным водным сообщением. Рейсы между городами будут курсировать три раза в неделю.

Анар Зейналов