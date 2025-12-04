Депутата совета Айшинского поселения задержали после нападения собак на девочку

В Татарстане задержали депутата совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского района по делу о нападении бездомных собак на девятилетнюю девочку в Васильево. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 21 января 2025 года подозреваемый, будучи руководителем Департамента ЖКХ Зеленодольского района, заключил контракт на 5,29 млн руб. с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Кот и Пес», заведомо зная, что исполнитель не способен выполнять обязанности по отлову и содержанию животных.

Источник в силовых структурах сообщил «Ъ Волга-Урал», что задержанным является Нияз Мингазов. Следствие установило, что чиновник не обеспечил должный контроль за исполнением контракта. В результате 28 ноября 2025 года на остановке СНТ «Здоровье» в Васильево стая из десяти бродячих собак напала на девятилетнюю девочку. Ребенок с тяжелейшими травмами был доставлен в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

По данным источника, привлекать новых фигурантов пока не планируется. Ранее сообщалось, что по этому делу были задержаны директор и сотрудник фонда «Кот и Пес», заключившего контракт на отлов бездомных животных.

Анна Кайдалова