Девочка, пострадавшая от собак в Васильево, начала дышать самостоятельно

У пострадавшей от нападения стаи собак в поселке Васильево девятилетней девочки восстановилось самостоятельное сердцебиение. Пациентка была отключена от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы Зеленодольского района.

Девочка приходила в сознание, однако врачи ввели ее в искусственную кому для минимизации нагрузки на организм. По результатам МРТ у девочки обнаружен отек головного мозга, однако врачи прогнозируют, что девочка поправится.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии после нападения стаи из десяти бродячих собак на автобусной остановке.

