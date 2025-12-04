В Татарстане могут ввести льготы для резидентов ОЭЗ «Зеленая Долина»

В Татарстане предлагают распространить льготы для резидентов особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис» на новую промышленно-производственную ОЭЗ «Зеленая Долина». Соответствующий законопроект опубликовал Кабинет Министров Татарстана.

Сейчас для резидентов существующих ОЭЗ в Татарстане установлены две ключевые льготы: десятилетнее освобождение от транспортного налога, а также сниженная ставка налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет. Законопроект предполагает предоставление аналогичных условий компаниям, которые будут работать в «Зеленой Долине».

ОЭЗ «Зеленая Долина» была создана в Заинском районе постановлением правительства России летом 2025 года.

Анна Кайдалова