Эмиратская авиакомпания запустила прямые рейсы из Казани в Абу-Даби

Сегодня в аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая приземлился первый регулярный рейс из столицы ОАЭ. Национальный авиаперевозчик Etihad Airways открыл прямое сообщение между Абу-Даби и Казанью. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Вылеты из Казани будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям в 13:30. Полеты осуществляются на лайнерах Airbus A320. Время в пути составляет около 4,5 часов.

«Это значимое событие для развития туризма и деловых связей республики. Страны Персидского залива — приоритетный рынок для нас, и открытие прямого сообщения — важный шаг для достижения целей национального проекта „Туризм и гостеприимство“ по увеличению экспорта туристических услуг», — заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В ноябре эмиратская авиакомпания Air Arabia запустила прямые рейсы из Казани в Рас-эль-Хайму. Полеты выполняются по пятницам на самолетах Airbus A320.

Анар Зейналов