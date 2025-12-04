В Казани Исусу Христосу дали два года за фиктивную регистрацию иностранцев

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 45-летнего местного жителя по имени Исус Петрович Христос к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в своей квартире площадью 31,9 кв. м господин Христос зарегистрировал 45 иностранных граждан.

Ранее дело рассматривал Московский районный суд Казани, после чего оно было передано в Ново-Савиновский районный суд. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Ранее сообщалось, что ему назначили штраф в 60 тыс. руб. за воспрепятствование работе должностных лиц.

Анна Кайдалова