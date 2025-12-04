В Татарстане задержали участника нападения на десантников в 2000 году

В Татарстане сотрудники ФСБ России задержали Илхома Шукурова — участника бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Он причастен к нападению на псковских десантников под селом Улус-Керт в феврале 2000 года. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Помимо господина Шукурова были задержаны Рустам Мурзагишиев в Карачаево-Черкесии и Чингиз Савченко в Смоленской области.

Им предъявлены обвинения по статьям 209 УК РФ (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь военнослужащего). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Кайдалова