ЗАЭС перешла на организационную структуру атомных станций России

Запорожская АЭС закончила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций, сообщила пресс-служба АЭС. Сотрудники станции прошли нужную аттестацию и работают «в соответствии с нормами, стандартами и требованиями законодательства» РФ.

Фото: Alina Smutko / Reuters Вид на ЗАЭС

На АЭС назвали это «логичным и плановым шагом в рамках большого и последовательного процесса интеграции» станции в «правовое, экономическое и технологическое поле» России. «Работа в этом направлении будет продолжена для обеспечения долгосрочной и стабильной работы Запорожской атомной станции»,— добавили в пресс-службе.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над АЭС в марте 2022 года, станция перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Евросоюз хочет вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал Москву и Киев заключить соглашение по эксплуатации ЗАЭС. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» назвал ситуацию с обстрелами «стабильно напряженной».

