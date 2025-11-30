На Запорожской АЭС назвали ситуацию с обстрелами «стабильно напряженной»

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» рассказал, что подготовка к строительству плавучей насосной станции для обеспечения станции водой из Днепра идет по плану.

«Комплексно эта задача решается, и, как только появится возможность, мы ее реализуем», — сказал господин Черничук. Он признал, что о сроках говорить пока преждевременно, так как для реализации «проекта нужен режим тишины в гораздо более значимом масштабе». Директор добавил, что о сроках можно будет говорить, когда закончатся боевые действия.

Что касается ремонта на ЛЭП, на достижение договоренности о режиме тишины ушло очень много времени, сообщил директор станции. «Но надо отдать должное, он в итоге соблюдался, — сказал господин Черничук. — Наши сотрудники совместно со специалистами "Россетей" и военными смогли выполнить необходимые работы на "Днепровской" линии. Впоследствии был еще один режим тишины, который обеспечил нам возможность выполнить работы на другой линии — "Ферросплавная-1"».

«На данный момент обстановка у нас стабильно напряженная, — добавил Юрий Черничук. — Ситуация под контролем, станция находится в безопасном состоянии».

Интервью будет опубликовано в свежем номере газеты и на сайте «Ъ» позднее.