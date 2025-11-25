Гросси призвал Россию и Украину заключить соглашение по эксплуатации ЗАЭС
России и Украине следовало бы подписать соглашение о сотрудничестве по работе Запорожской АЭС в рамках возможного мирного урегулирования. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Фото: Elisabeth Mandl / Reuters
«Ни один оператор не может эксплуатировать станцию, когда по другую сторону реки есть другая страна, которая выступает против этого и может предпринять соответствующие действия», — пояснил гендиректор (цитата по ТАСС).
Рафаэль Гросси указал, что сохранение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС после возможного мирного соглашения является обязательным условием для обеспечения ядерной безопасности объекта.
Евросоюз в своем варианте мирного плана предложил не ограничивать численность ВСУ и передать ЗАЭС и Каховскую ГЭС под контроль Украины. Согласно плану США, станцию предлагается перезапустить под контролем МАГАТЭ, при этом вырабатываемая электроэнергия должна делиться между Россией и Украиной поровну.