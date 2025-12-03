Главные новости за 3 декабря: Тамбов, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Сегодня ночью после падения обломков БПЛА на нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале. На месте работают пожарные и правоохранители, «привлечены все необходимые средства». О пострадавших и погибших не сообщалось. Власти и экстренные службы Тамбовской области не раскрывают информацию о развитии ситуации. Потушен ли сейчас пожар — неизвестно. В региональном МЧС «Ъ-Черноземье» пояснили, что комментарии по этому вопросу дает только глава региона.

Прошедшей ночью над Воронежем и двумя районами области сбили четыре БПЛА. В одном из муниципалитетов в результате падения обломков дрона «были незначительно повреждены» несколько резервуаров с топливом. Губернатор Александр Гусев уточнил, что возгорания не произошло. Предварительно, пострадавших нет.

В Белгороде отменены все запланированные в течение трех дней мероприятия в дворце культуры «Энергомаш», сообщил мэр Валентин Демидов. 3 и 4 декабря — сегодня и завтра — на площадке должны были пройти концерты певца Ярослава Дронова (Shaman). Певец в своем Тelegram-канале заявил, что концерты отменены из-за готовившихся провокаций ВСУ. Он пообещал, что деньги за билеты будут возвращены, а сам он еще намерен приехать.

Корпорация «Гринн», которой принадлежит недостроенный ТРЦ на улице Клыкова в Курске, представила предварительный проект пятизвездочного гостинично-термального комплекса на этом месте губернатору Александру Хинштейну. Он поделился, что в Курске дефицит подобных мест размещения. При этом жители хотели бы видеть на месте недостроя социальный объект, однако такие требования к частному инвестору, реализующему проект на собственной земле, власти выдвинуть не могут.

За девять месяцев 2025 года на кредитные организации подано около 1,5 тыс. жалоб жителей Липецкой области, по данным пресс-службы регионального отделения Банка России. Это на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жалобы на банки увеличились на 9%. В ЦБ это связали с мероприятиями по борьбе с мошенничеством и деятельностью дропперов. В 1,5 раза выросло количество жалоб на страховщиков, в 1,6 — к микрофинансовым организациям.

Воронежское ООО «Газ ресурс» выиграло подряд на ремонт почти 5 км автодороги в Дмитровском районе Орловской области. «Орелгосзаказчик» заключил контракт с компанией по начальной стоимости — 189,9 млн руб.

Анна Швечикова