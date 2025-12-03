В Курске корпорация «Гринн» готовит концепцию гостинницы на месте недостроя

Корпорация «Гринн», которой принадлежит недостроенный ТРЦ на улице Клыкова в Курске, представила предварительный проект гостинично-термального комплекса на этом месте губернатору Курской области Александру Хинштейну. Он поделился подробностями в своем Telegram-канале.

Концепция гостинично-термального комплекса "Гринн"

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Хинштейна

По его словам, предварительно проект застройки одобрили, но были внесены правки. «Ждем обновленную концепцию и будем обсуждать с жителями, — поделился Хинштейн. — Нам важно, чтобы к началу строительного сезона работы на площадке начались».

Как отметил господин Хинштейн, при выезде на объект обсуждалась идея «современного» гостиничного комплекса с термальной зоной. В Курске, по его словам, дефицит подобных мест размещения как и банно-оздоровительных территорий с бассейнами. При этом жители хотели бы видеть на месте недостроя социальный объект, однако такие требования к частному инвестору, реализующему проект на собственной земле, власти выдвинуть не могут. Он добавил, что главная задача — устранить долгострой и обеспечить развитие функционального и востребованного городского пространства.

В конце ноября власти сообщали, что концепция включает пятизвездочную гостиницу на 100–130 номеров, спа-центр, бизнес-центр и ряд сопутствующих объектов. Срок реализации — до 3,5 лет.

Сейчас подтверждается, что инвестор готов построить трехэтажный гостиничный комплекс аналогичной вместимости. Предложено разместить рядом многоуровневую парковку на 1400 машино-мест, а также торговые ряды в формате фермерского рынка. Особое внимание предполагается уделить благоустройству: концепция предусматривает большую детскую игровую площадку, прогулочные зоны и пространства для семейного отдыха. По итогам обсуждения стороны договорились, что «Гринн» проработает «создание развивающих направлений для детей и предусмотрит максимальное количество прогулочных зон».

«Стройка была начата 10 лет назад — тогда планировалось строить очередной торговый центр. Объект возвели примерно на 35% и забросили. С тех пор у АО " Корпорация Гринн" много чего изменилось, в том числе и владельцы», — напомнил господин Хинштейн. Торгово-развлекательный центр должен был занять 140 тыс. кв. м и включать два концертных зала на 2 тыс. и 900 мест, однако объект так и остался недостроенным.

Анна Швечикова