Воронежский «Газ ресурс» отремонтирует дорогу в Орловской области за 190 млн

Воронежское ООО «Газ ресурс» выиграло подряд на ремонт автомобильной дороги «Комаричи — Дмитровск — Девятино» в Дмитровском районе Орловской области. «Орелгосзаказчик» заключил контракт с компанией по начальной стоимости 189,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Помимо «Газ ресурса» в конкурсе участвовала еще одна компания, название которой в документации не раскрывается. Она предлагала выполнить работы за 180,4 млн руб.

Источник финансирования — облбюджет. Протяженность ремонтируемого участка составит около 4,8 км. Подрядчику предстоит обновить покрытие, укрепить обочины, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанести разметку. Работы запланированы с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Гарантия на них составит от года до восьми лет в зависимости от вида.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Газ ресурс» зарегистрировано в Воронеже в марте 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс руб. Директор — Виктор Соколов. Единственный владелец — Сергей Соколинский. По итогам 2024 года выручка «Газ ресурса» составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 2,1 млрд руб. и 13 млн руб.

В ноябре подконтрольный властям «Липецкдоравтоцентр» получил контракт на третий этап ремонта липецких дорог в 2026 году за 762,2 млн руб. Подряды на первую, вторую и четвертую очередь работ также достались этой компании. Совокупная стоимость контрактов по всем этапам составила 3,3 млрд руб.

Егор Одегов