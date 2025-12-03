На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар из-за атаки БПЛА
Сегодня ночью после падения обломков БПЛА на нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что на месте работают пожарные и правоохранители. По его словам, «привлечены все необходимые средства». О пострадавших и погибших не сообщается.
В последний раз о пожаре на нефтебазе в Черноземье в результате атаки БПЛА сообщалось в начале сентября. Тогда горел объект в белгородском райцентре Прохоровка. Из-за этого получили повреждения резервуары нефтебазы. О пострадавших не сообщалось.
UPD: По состоянию на 14:45 среды власти и экстренные службы Тамбовской области не раскрывают информацию о развитии ситуации с инцидентом на нефтебазе после удара БПЛА. В региональном МЧС «Ъ-Черноземье» заявили, что комментарии по этому вопросу дает только глава региона. В пресс-службе облправительства «Ъ-Черноземье» сказали, что господин Первышов уже сообщил все, что можно сказать в данный момент, в своем посте в Telegram-канале в 06:19 МСК. Статус пожара после этого момента неизвестен.