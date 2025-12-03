На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар из-за атаки БПЛА

Сегодня ночью после падения обломков БПЛА на нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что на месте работают пожарные и правоохранители. По его словам, «привлечены все необходимые средства». О пострадавших и погибших не сообщается.

В последний раз о пожаре на нефтебазе в Черноземье в результате атаки БПЛА сообщалось в начале сентября. Тогда горел объект в белгородском райцентре Прохоровка. Из-за этого получили повреждения резервуары нефтебазы. О пострадавших не сообщалось.

UPD: По состоянию на 14:45 среды власти и экстренные службы Тамбовской области не раскрывают информацию о развитии ситуации с инцидентом на нефтебазе после удара БПЛА. В региональном МЧС «Ъ-Черноземье» заявили, что комментарии по этому вопросу дает только глава региона. В пресс-службе облправительства «Ъ-Черноземье» сказали, что господин Первышов уже сообщил все, что можно сказать в данный момент, в своем посте в Telegram-канале в 06:19 МСК. Статус пожара после этого момента неизвестен.

Фотогалерея Какие еще крупные последствия атак ВСУ установили в Черноземье Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В конце января 2022 года корреспонденты “Ъ” побывали на нескольких КПП харьковского направления и в соседних селах. Тогда казалось, что международный кризис, связанный с прогнозами эскалации на российско-украинской границе, никак не отразился на жизни россиян в приграничных районах Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Утром 20 февраля 2022-го в Воронеж прибыл первый поезд с эвакуированными гражданами из ДНР и ЛНР Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вечером 21 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о том, что он принял решение признать независимость ДНР и ЛНР. Заявлению предшествовало почти часовое выступление господина Путина в эфире федеральных каналов. А утром 24 февраля президент объявил о начале военной спецоперации в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР об оказании военной помощи Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Приграничные территории регионов Черноземья начали обстреливаться почти с первых дней СВО. На фото — дым от пожара после удара по крупнейшей в Белгородской области нефтебазе «Роснефти» 1 апреля 2022 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Последствия обстрела села Головчино Белгородской области 19 апреля 2022 года Фото: правительство Белгородской области Остатки разрушенного помещения Россельхознадзора на пограничном пункте пропуска «Теткино» в Курской области. Май 2022 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Многоквартирный дом после обстрела в курском Теткине. Май 2022 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Остатки разорвавшихся снарядов на территории сахарного завода в поселке Теткино Курской области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото 3 июля 2022 года. Последствия ракетного обстрела Белгорода Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Снос домов в белгородском райцентре Валуйки, разрушенных в результате украинского обстрела. Сентябрь 2022 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 22 мая 2023 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) после проникновения в Грайворонский округ украинских диверсантов, спустя два дня режим сняли Фото: https://t.me / vvgladkov Власти сообщали, что всего было уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Диверсанты якобы зашли на территорию РФ через разрушенный КПП в Козинке Фото: https://t.me / vvgladkov Губернатор Вячеслав Гладков (на фото справа) рассказал, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Всего в ходе атаки диверсантов в Грайворонском округе погиб один мирный житель, еще 13 получили ранения, десятки жилых домов и несколько машин получили повреждения, сообщали власти Фото: https://t.me / vvgladkov С 1 июня 2023 года украинские силовики резко усилили обстрелы белгородского райцентра Шебекино Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Пожар в жилом доме после обстрела белгородского Шебекина. Июнь 2023 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото По данным на 6 июня 2023 года, в пунктах временного размещения Белгородской области находились более 8 тыс. человек в пяти муниципалитетах Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото 24 июня 2023 года Воронежская область оказалась в центре событий, связанных с «маршем справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву. Федеральная трасса М-4 «Дон» была перекрыта, но некоторые колонны частной военной компании смогли пройти по ней Фото: Андрей Архипов На южном въезде в Воронеж во время прохода через регион сил ЧВК «Вагнер» произошел взрыв и начался сильный пожар на нефтебазе на улице Димитрова Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов / купить фото В пригороде Воронежа были закрыты съезды на трассу М4 «Дон», затруднен доступ к детским лагерям. В регионе ввели режим контртеррористической операции, его сняли после того, как было принято решение об остановке движения и колонны бойцов развернулись в обратном направлении Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 30 декабря 2023 года Белгород понес самые масштабные потери с начала спецоперации — по данным властей на указанную дату, в результате украинской атаки центра города из систем залпового огня погибло 24 человека, в том числе четверо детей, и ранены 108 Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Последствия обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Поврежденный каток и сгоревшая машина на Соборной площади Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова 16 января 2024 года ПВО уничтожила пять и перехватила три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны России. Часть БПЛА сбита над Воронежем. В результате было повреждено несколько домов, ранен ребенок Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов 7 февраля 2024 года над Белгородской областью было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и два беспилотника самолетного типа, выпущенных ВСУ. В результате атаки пострадали три человека Фото: Василий Кучма Последствия обстрела Белгорода 7 февраля 2024 года Фото: Василий Кучма После массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года в облцентре начали укреплять остановочные пункты. К началу февраля 2024-го в городе возвели уже 200 железобетонных модульных сооружений Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Укрепленная от обстрелов мешками с песком остановка общественного транспорта. Февраль 2024 года Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма / купить фото В результате ракетной атаки на Белгород со стороны ВСУ 15 февраля 2024 года серьезные повреждения получил ТЦ на улице Плеханова с магазином «Магнит» на первом этаже и другие объекты в облцентре. Дежурные средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма / купить фото По данным на дату обстрела, в Белгороде 15 февраля погибли шесть человек, 17 человек получили ранения Фото: Коммерсантъ / Василий Кучма / купить фото В Воронежской области, как и в других регионах России, с начала СВО волонтеры и инициативный бизнес развернули производство дополнительного снаряжения и расходных материалов для военных. Так, одна из воронежских компаний наладила выпуск контейнеров динамической защиты для танков Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Ночью 12 марта 2024 года над регионом был сбит один беспилотник, а ночью и утром 13 марта — «более 30», сообщал губернатор Воронежской обласи Александр Гусев Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Последствия обстрелов Белгородской области. Спортивный комплекс «Белгород Арена», март 2024 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жилой дом в белгородском Разумном, пострадавшем от украинской атаки. Март 2024 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов С начала СВО удаленные от границы регионы Черноземья принимают сотни беженцев из Украины и с приграничных территорий. Так, в пунктах временного размещения, развернутых на базе воронежских гостиниц, санаториев и лагерей, по данным на апрель 2024 года находились более 2,5 тыс. человек, в том числе 115 белгородцев Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Белгородские беженцы с детьми в ПВР на территории санатория имени Цюрупы в Лискинском районе Воронежской области. Апрель 2024 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов 12 мая 2024 года около 12:00 стало известно о массированном ударе ВСУ по Белгороду, в результате чего в облцентре полностью обрушился подъезд многоэтажного дома Фото: соцсети При повторном обрушении дома пострадали несколько спасателей Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Только к вечеру 12 мая 2024 года из-под завалов извлекли тела семерых погибших Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с вооруженными формированиями Украины Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Палаточный лагерь временного размещения МЧС России для эвакуированных жителей приграничных территорий Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ. Август 2024 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сгоревший легковой автомобиль на трассе между курском и Суджей. Август 2024 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Эвакуация жителей приграничных районов Курской области. Пострадавшие в результате атаки ВСУ в пункте эвакуации в городе Рыльск. 9 августа 2024 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Гуманитарная помощь в палаточном лагере МЧС России для эвакуированных жителей курской Суджи. 10 августа 2024 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Последствия падения сбитой ракеты Вооруженных сил Украины на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска. 11 августа 2024 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Последствия падения сбитой ракеты Вооруженных сил Украины на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска. 11 августа 2024 года Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Вид с улицы Радищева на окна малой сцены Курского государственного театра кукол. Окна заложены мешками с песком для защиты от налетов БПЛА. Декабрь 2024 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие для защиты от обстрелов и налетов БПЛА на Красной площади в Курске. Алина Морозова, Егор Одегов