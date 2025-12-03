Жители Липецкой области стали чаще жаловаться на банки

По данным пресс-службы липецкого отделения Банка России, за девять месяцев 2025 года регулятор получил около 1,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг региона. Это на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жалобы на банки увеличились на 9%. Значительная их часть по-прежнему связана с мероприятиями по борьбе с мошенничеством и деятельностью дропперов. Речь идет об отказах в проведении операций, о блокировках карт и ограничениях дистанционного обслуживания. Управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков поясняет, что финансовые организации вправе приостанавливать доступ клиентов к онлайн-банку и карте, если реквизиты пользователя содержатся в базе данных регулятора (человек туда попадает, если был замечен в сомнительных схемах). Иногда информация поступает от полиции, и тогда банк обязан заблокировать доступ.

Также банк может отказать в проведении операции при подозрении на ее связь с финансированием терроризма или с отмыванием доходов. Это чаще всего относится к тем клиентам, которые используют услуги онлайн-казино и криптообменников, деятельность которых в России запрещена. При этом граждане, считающие, что сведения о них были внесены в базу ошибочно, могут обжаловать решение банка. Для этого необходимо подать заявление в свою кредитную организацию, которая направит документы в Банк России.

В 1,5 раза выросло количество жалоб на страховщиков. Большинство обращений касалось ОСАГО. Претензии в основном были связаны с неверным применением коэффициента бонус-малус (КБМ, влияет на стоимость полиса ОСАГО и отражает историю аварийности водителя) и работой АИС «Страхование». Регулятор напоминает, что на сайте Национальной страховой информационной системы липчане могут сами проверить значение своего КБМ и оспорить в случае необходимости.

Претензии к микрофинансовым организациям увеличились в 1,6 раза. Жители региона стали чаще сообщать о случаях кибермошенничества и о сложностях с проверкой задолженности. Одновременно снизилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг.

Ранее ЦБ сообщал, что объем кредитов, привлеченных белгородскими компаниями за девять месяцев 2025 года, увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 460 млрд руб.

Анна Швечикова