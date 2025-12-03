Из-за удара БПЛА в Воронежской области были повреждены резервуары с топливом

Прошедшей ночью над Воронежем и двумя районами области сбили четыре беспилотника. В одном из муниципалитетов в результате падения обломков дрона были незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что возгорания не произошло. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили и уничтожили 102 беспилотника, в том числе 51 над Черноземьем. 26 дронов ликвидировали над Белгородской областью, 21 — над Курской, четыре — над Воронежской. Власти Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства, в Белгородской области ее пока не прокомментировали.

Сегодня ночью обломки БПЛА упали на нефтебазу в Тамбовской области, из-за чего начался пожар. О пострадавших не сообщается.

