Концерты Shaman по техническим причинам отменили в Белгороде

В Белгороде отменены все запланированные в течение трех дней мероприятия в дворце культуры «Энергомаш», сообщил мэр Валентин Демидов. Сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, на площадке должны были пройти концерты певца Ярослава Дронова (Shaman).

«В ближайшие три дня ДК "Энергомаш" в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно», — написал господин Демидов в своем Telegram-канале. Также об отмене мероприятий сообщил и сам дворец культуры. На звонки «Ъ-Черноземье» в «Энергомаше» не ответили.

Shaman в своем Тelegram-канале заявил, что концерты отменены из-за готовившихся провокаций ВСУ. Он пообещал, что деньги за билеты будут возвращены, а сам он еще приедет в Белгород.

Вчера, 2 декабря, Ярослав Дронов посетил Курск. Местный губернатор Александр Хинштейн рассказал, что исполнитель дал небольшой концерт в пункте временного размещения для переселенцев.

Владимир Зоркий