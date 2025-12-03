Главные новости за 3 декабря. Кавказ

В Ставропольском крае утвердили девять новых проектов, которые привлекут в регион свыше 198,5 млрд руб. и создадут более 200 рабочих мест. Среди утвержденных инициатив — расширение регионального индустриального парка в Буденновске на 14 земельных участков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти минимизируют рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Он выступил на пресс-конференции в Москве и подчеркнул: федеральный центр рекомендовал региону индексацию в 22%, но власти края постараются не допустить скачка платежей на 5–6 тыс. руб. Зарплаты жителей растут медленнее, поэтому регион просчитает пределы и выберет компромиссный вариант.

Компания «СЛК» выиграла контракт на капитальный ремонт 34 лифтов в 11 многоквартирных домах Ставропольского края. Сумма сделки составила 104,6 млн руб. Работы охватят 20 лифтов в Ставрополе и 14 — в Пятигорске.

На начало ноября 2025 года средства на банковских счетах жителей Ставрополя превысили 100 млрд руб., что на 31% больше год к году. На отчетную дату сумма кредитных обязательств жителей региона достигла примерно 66 млрд руб., что на 28,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии произвели за первые десять месяцев 2025 года 42,6 тыс. т мяса скота и птицы в живом весе. Этот показатель превысил уровень аналогичного периода 2024 года на 20,5%, следует из данных Росстата. Птица дала 35,1 тыс. т, крупный рогатый скот — 5,4 тыс. т, овцы и козы — 1,9 тыс. т.

Верховный суд России окончательно поддержал министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии в споре с управлением Федерального казначейства Ставропольского края о возврате 5,6 млн руб. федеральных средств. Спор касался госконтракта на поставку пластиковых контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 1,1 тыс. л., заключенного с ООО «Гарант» в декабре 2021 года. Первоначальная цена составляла почти 34 млн руб. с НДС 20%.