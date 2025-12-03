Банковские вклады жителей Ставрополья увеличились на 31%

На начало ноября 2025 года средства на банковских счетах жителей Севастополя превысили 100 млрд рублей, что на 31% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного главного управления Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации регулятора, на отчетную дату сумма кредитных обязательств жителей региона достигла примерно 66 млрд руб., что на 28,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ипотечный портфель жителей Севастополя увеличился до 39 млрд руб., что на 32% больше по сравнению с прошлым годом.

Объем потребительских кредитов превысил отметку в 27 млрд руб., что более чем на 24% выше уровня предыдущего года.

Наталья Белоштейн