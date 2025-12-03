Казначейство Ставрополья проиграло в ВС спор о возврате в бюджет 5,6 млн рублей

Верховный суд России окончательно поддержал министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии в споре с Управлением Федерального казначейства Ставропольского края о возврате 5,6 млн руб. федеральных средств. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Конфликт возник после плановой проверки достоверности отчетов по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за 2020-2023 годы. По итогам контрольного мероприятия казначейство выдало министерству представление в июне 2023 года с требованием устранить нарушения.

В декабре 2023 года Управление Федерального казначейства выдало предписание о возврате 5,6 млн руб. в доход федерального бюджета до 1 апреля 2024 года. Ведомство посчитало расходование средств неправомерным.

Спор касался госконтракта на поставку пластиковых контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 1100 литров, заключенного с ООО «Гарант» в декабре 2021 года. Первоначальная цена составляла почти 34 млн руб. с НДС 20%.

После освобождения поставщика от уплаты НДС стороны подписали дополнительное соглашение, исключив налог из стоимости, но оставив общую сумму контракта неизменной. Казначейство расценило это как неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 5,6 млн руб.

Министерство обжаловало предписание в Арбитражном суде Ставропольского края. Суд первой инстанции признал требования казначейства незаконными. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение.

Верховный суд отказал Управлению Федерального казначейства в передаче кассационной жалобы для рассмотрения, окончательно завершив спор в пользу министерства Ингушетии.

