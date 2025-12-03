КБР нарастила производство мяса на 20,5% за десять месяцев 2025 года

Сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии произвели за первые десять месяцев 2025 года 42,6 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе. Этот показатель превысил уровень аналогичного периода 2024 года на 20,5%, следует из данных Росстата. Птица дала 35,1 тыс. тонн, крупный рогатый скот — 5,4 тыс. тонн, овцы и козы — 1,9 тыс. тонн, уточнили в пресс-службе администрации главы КБР.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Рост охватил все категории. Производство мяса птицы увеличилось на 15% и достигло 31 тыс. тонн за девять месяцев, лидируют Прохладненский, Урванский и Чегемский районы — они обеспечили свыше 95% объема. Крупного рогатого скота забили на 5 тыс. тонн, овец и коз — на 1,6 тыс. тонн. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий выросло до 273 тыс. голов, птицы — на 3,7% до 4,76 тыс. голов.

Общий объем сельхозпродукции в республике достиг 61 млрд руб. за девять месяцев, прибавка составила 5,5%. Валовой сбор зерновых превысил прошлогодний на 15%, что усилило кормовую базу. Фермеры и индивидуальные предприниматели дали 35,2% мяса, сельхозорганизации — 40,6%, население — 24,2%. Рост наблюдают во всех группах хозяйств.

Администрация главы Казбека Кокова отметила вклад нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Проект оптимизирует поддержку компаний и переориентацию на дружественные рынки. Минсельхоз России подтверждает динамику: за четыре месяца производство мяса уже росло на 5%, молока — на 5,7%, яиц — на 9,5%.

Северо-Кавказстат фиксирует общий подъем: за девять месяцев весь выпуск мяса в КБР составил 92,6 тыс. тонн с прибавкой 8,7%. Тренд продолжается с начала года. Республика укрепляет позиции в животноводстве на Северном Кавказе.

Станислав Маслаков