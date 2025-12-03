В Ставрополе и Пятигорске отремонтируют 34 лифта за 104,6 млн рублей

Компания «СЛК» выиграла контракт на капитальный ремонт 34 лифтов в 11 многоквартирных домах Ставропольского края. Сумма сделки составила 104,6 млн руб. Работы охватят 20 лифтов в Ставрополе и 14 — в Пятигорске, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого фонда капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Крупные города первыми ощущают износ лифтового оборудования, которое отработало десятилетия. Подрядчик заменит лебедку, тормозную систему, канаты, двери, приводы, электрооборудование, автоматику безопасности и кабины. Эти элементы обеспечивают движение, остановку и предсказуемость механизма. В подъездах с двумя лифтами специалисты работают поочередно. Жильцы сохраняют доступ к вертикальному транспорту. Такая организация минимизирует неудобства и формирует позитивное отношение к ремонту.

В 2025 году краевой фонд капитального ремонта завершил обновление 87 лифтов в 34 домах. Фонд выбрал подрядчиков «РУ КМЗ» и «СЛК» для этих работ. Общий объем контрактов превысил 300 млн руб. В 2026 году планируют заменить 42 лифта в 17 домах. За десять лет программы отремонтировали 1027 лифтов.

Гендиректор фонда Павел Корниенко подчеркивает: лифт стареет быстрее бетона и кирпича. Он требует глубокого вмешательства. Компания «СЛК» обслуживает более 5500 лифтов по России и поставила свыше 10 тыс. комплектов оборудования за 20 лет. В 2025 году фонд запланировал замену 121 лифта, выполнив 71% по данным на 7 ноября.

Регион следует техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов». План на 2025–2030 годы предусматривает замену всех отработавших подъемников к февралю 2030-го. Губернатор Владимир Владимиров контролирует программу. Фонд управляет средствами 7348 домов площадью 18,1 млн кв. м.

Станислав Маслаков