Задержание главы военпредства Минобороны в Татарстане и выход Минниханова из совета директоров «Туполев»

В Татарстане ФСБ задержала начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, фигурант получал деньги за содействие при согласовании актов приемки работ и бездействие при выявлении нарушений по госконтракту на техобслуживание автомобилей для нужд Минобороны в Крыму и на территории специальной военной операции (СВО). Возбуждено уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа.

Раис Татарстана Рустам Минниханов вышел из состава совета директоров ПАО «Туполев». По мнению представителей авиастроительной отрасли, глава республики может стать членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), что позволит ему заниматься поддержкой не только «Туполева», но и других авиапредприятий.

В Татарстане задержали директора и сотрудника фонда «Кот и Пес» в рамках дела о нападении собак на девочку в Зеленодольском районе. По версии следствия, они не убрали агрессивных животных с улиц, что привело к трагедии. Фонд работал по контракту с Департаментом ЖКХ на сумму 5,3 млн руб. Задержанным грозит обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

«Татспиртпром» рассматривает возможность объединения с «Росспиртпромом» — крупнейшим производителем спирта в России. Компании планируют работать автономно в рамках единой группы. В случае заключения сделки в Казани может появиться холдинг стоимостью от 29 млрд до 33 млрд руб.

В Татарстане за год возместили ущерб по коррупционным преступлениям на общую сумму 348 млн руб. Добровольно возвращено около 16 млн руб., изъято имущества на 36 млн руб., еще более чем на 840 млн руб. имущество обеспечено арестами в рамках расследований.

За десять месяцев 2025 года в Татарстане сильнее всего выросли зарплаты у брокеров и дата-сайентистов — на 50%, до 150 тыс. и 157,5 тыс. руб. соответственно. На 44% увеличились доходы маляров и штукатуров, на 40% — страховых агентов.

Анар Зейналов