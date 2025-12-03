В Татарстане ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны

В Татарстане сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника военного представительства Минобороны России. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФСБ по Татарстану задержала главу военного представительства Минобороны

По данным следствия, фигурант получал деньги за содействие при согласовании актов сдачи-приемки работ и за бездействие при выявлении нарушений по госконтракту, связанному с техническим надзором автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны в Крыму и на территории специальной военной операции (СВО).

Возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении оборонного заказа.

Ранее сообщалось, в производстве следственных органов сейчас находится более 40 уголовных дел о незаконном обогащении на СВО.

Анна Кайдалова