В Татарстане за десять месяцев 2025 года сильнее всего выросли зарплаты брокеров и дата-сайентистов. Оплата труда работников этой сферы с начала года увеличилась на 50% и составила 150 тыс. и 157,5 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 10 месяцев в Татарстане на 50% выросли зарплаты брокеров и дата-сайентистов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ За 10 месяцев в Татарстане на 50% выросли зарплаты брокеров и дата-сайентистов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На 44% увеличились доходы маляров и штукатуров (до 142,6 тыс.), на 40% — страховых агентов (до 70 тыс.). Зарплаты артистов и аниматоров выросли на 37% (до 53,4 тыс.), монтажников и сварщиков — на 35% (140,3 тыс. и 173,6 тыс.).

По данным SuperJob, в Казани быстрее всего растут зарплатные предложения в промышленности (+12,5%), строительстве (+12,2%) и банковском секторе (+12,1%).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на крупных предприятиях города за январь — август составила 105,3 тыс. руб., что на 18,2% выше показателей прошлого года.

Анна Кайдалова