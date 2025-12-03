Производитель алкоголя «Татспиртпром» рассматривает возможность объединения активов с крупнейшим в стране производителем спирта — «Росспиртпромом», сообщает «Ъ».

«Татспиртпром» может объединиться с «Росспиртпромом»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Компании планируют работать автономно, но в рамках единой группы. «Татспиртпром» получит доступ к новым производственным мощностям и брендам, а «Росспиртпром» — к каналам розлива и сбыта. Источник «Ъ» на рынке подтверждает, что подготовка сделки уже ведется. В случае сделки в Казани может появиться холдинг с совокупной стоимостью активов от 29 млрд руб. до 33 млрд руб.

«Татспиртпром» управляет ликеро-водочными заводами и спиртзаводами Татарстана, включая Усадский и Казанский ликеро-водочные заводы, винзавод Vigrosso и дистрибутора «Алкоторг». В 2024 году выручка компании составила 18,6 млрд руб.

Анна Кайдалова